Efraín Juárez afirma que la Liga MX ha 'perdido credibilidad'

Efraín Juárez reveló que la Liga MX no se ve en el extranjero por temas como el no descenso, Play In, entre otras cosas. De igual manera, enfatizó que los clubes que hacen bien las cosas deberían de pelear por títulos, mientras que los que no consiguen resultados tendrían que estar en la lucha por el no descenso.

Juárez reconoció que la Liga MX es una de las mejores del continente en cuanto a infraestructura, estadios, potencial económico y más. Sin embargo, la competitividad que se ha perdido por la desaparición del descenso o la cantidad de equipos que califican a la Fase Final han hecho que el futbol mexicano pierda credibilidad no solo en el país, sino en el resto del mundo.

Fue presentado con Pumas | IMAGO7

“No se ve. Es difícil explicarle a un belga que no hay descenso, te va a decir ‘¿por qué?, ¿cómo que eso no existe?’, eso es competencia. La gente que hace bien las cosas como institución pelea por arriba y la gente que no ha hecho bien las cosas tendría que pelear por lo de abajo. Por consecuencia, muchas veces pierde credibilidad un futbol que es tan bonito”, comentó.

Considera que ha perdido credibilidad | IMAGO7

Quiere salir campeón con Pumas

Asimismo, afirmó que, ante esta actualidad, Pumas y él tienen que aprovecharlo en este Clausura 2025 para salir a ganar el esto de los partidos y cambiar la situación del club. De igual manera, señaló que, al haber más puestos para la Fase Final, tienen más posibilidades de ser campeones, incluso si solo llegan a sumar 22 puntos.

“Aunado a eso, tenemos que aprovecharlo también, porque si no hay ninguna situación tenemos que jugar para ser ofensivos, para ir a ganar, también hay que sacarle provecho. Hoy con el Play In tienes una oportunidad más. Antes el 8vo calificaba con 26 o 27 puntos, hoy con 22 puedes ser campeón”, agregó.

No baja los brazos en la temporada | IMAGO7

