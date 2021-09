Jaime Lozano sobre su futuro: 'No estoy desesperado por dirigir'

Mucho se ha rumorado sobre los equipos que podrían contratar como técnico a Jaime Lozano; sin embargo, él está tranquilo, incluso no tiene prisa en comenzar a dirigir, pues quiere tomarse el tiempo necesario para elegir la considere como la mejor opción.

“Me veo tranquilo, no es que estoy desesperado, sí estoy de vacaciones, pero estoy viendo y analizando futbol, entonces un plazo como tal no, tiene que llegar una buena oportunidad. Si saliendo de Gallos me esperé un año y meses, sé que me costará, pero tengo que ser fiel a lo que creo y quiero que es un buen proyecto, es lo que yo quiero y mi carrera necesita.

“Al hablar con alguien de un proyecto tiene que haber empatía, química, el saber que a lo mejor el futbol no lo ven igual que tú, pero los valores se comparten, primero es eso, la gente que trabaja en ese proyecto le tengo que convencer yo para que me contraten y me tiene que convencer algo de ese proyecto, dentro de los valores también está la mentalidad, y más que un equipo grande, que sí me gustaría dirigir un equipo grande, es un proyecto grande, que para nada es lo mismo”, dijo a RÉCORD, al tiempo en que apuntó que:

“Es eso que el proyecto y la persona me den buena espina, y después que sea mutua esta sensación; obviamente que tiene que haber material para lo que quiero desarrollar que al final, nos fue bien porque teníamos para mí, el mejor equipo de los Juegos Olímpicos, hicimos muchas cosas como cuerpo técnico, pero sin los jugadores que teníamos y las personas que llevamos hubiera sido prácticamente”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS, CON MENOS DEL 50 % DE EFECTIVIDAD EN FASES FINALES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS