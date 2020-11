Javier Cortés: 'Negociación con Santos se cayó y pausé mi carrera seis meses'

Javier Cortés no se ha retirado del futbol; sin embargo, las circunstancias lo obligaron a parar seis meses ya que por asuntos ajenos a él se quedó fuera del Atlético San Luis porque Santos no quiso concretar la transacción.

“Situaciones extras a mí me llevan a tomar esta pausa de seis meses y buscaré mi regreso, cuando me sentía más fuerte en todo pasó esto, pero es por algo. No me retiré como tal, no es un retiro definitivo, simplemente fue una pausa por situaciones que no estuvieron en mis manos, y ojalá pueda volver el Javier Cortés que en Pumas conocen.

“Estaba en San Luis y estaba prácticamente hecha la negociación con Santos, ahí fue rara la situación. Se me hizo extraño porque yo entraba en planes, trabajé con el equipo en todo y al final me dijeron que la negociación con Santos se cayó, y no supe exactamente el porqué. Incluso el presidente de San Luis muy amable hasta una disculpa me pidió y estoy agradecido con ellos”, explicó a RÉCORD.

Incluso, Cortés reconoció que por esa pausa en su carrera ha pasado momentos malos que ha tenido que superar con su familia, ya que también se sorprendieron cuando dejó de jugar.

“Soy jugador libre, me toca tocar puertas y por la pandemia tal vez hay equipos que quieran jugadores no costosos y estoy abierto a cualquier oportunidad. Sí hay momentos en que me pongo triste y fue difícil tomar la pausa, me tomaba de la mano de mi esposa y lloramos todo lo que tuvimos que llorar porque además mis hijos ya se dan cuenta y me preguntaban por qué iba a dejar de jugar y no sabía que decirles”, expresó.

