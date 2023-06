Juan Carlos Rodríguez sobre la Copa Libertadores: “Si nos van a invitar, invítenos bien”

Este lunes la Federación Mexicana de Futbol presentó su nueva estructura de cara al Mundial del 2026, con Juan Carlos Rodríguez como nuevo comisionado presidente de la FMF, al igual que Ivar Sisniega quien presidirá el organismo de manera ejecutiva.

Durante la presentación “La Bomba” Rodríguez esclareció uno de los rumores más fuertes desde que se anunció desde que se confirmó la participación de la Selección Mexicana en la Copa América del siguiente verano: El regreso de los clubes de Liga MX a Copa Libertadores.

"Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a Concacaf, las invitaciones tienen que llegar por parte de la Federación, ¿Se vale que nos inviten de ciudadanos de segunda? Yo creo que no, que nos inviten quien nos quiera invitar en las mismas condiciones en las que ellos participan, condiciones de tipo de competencia, económicas, de la Final, si toca acá, toca acá. No podemos y no queremos ser tratados como ciudadanos de segunda.

"Que nos invite quien nos quiere invitar" Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, sobre el posible regreso a la Copa Libertadores pic.twitter.com/EivNqz6DOC — Claro Sports (@ClaroSports) June 12, 2023

"Queremos participar en condiciones normales, por otro lado está el balance donde queremos meterle mucho más valor a Leagues Cup, cuando llegue la invitación la haremos saber, si nos invitan bajo competiciones muy buenas para los equipos las evaluaremos, porque si eso sucede tiene que haber cambios en calendarios, que ya se empiezan a saludar… Si nos van a invitar invítenos bien", comentó Rodríguez.

Los clubes aztecas participaron por última vez en Copa Libertadores en 2016, Toluca, Puebla y Pumas fueron los últimos equipos de Liga MX en ser parte de la competición sudamericana, con el cuadro auriazul llegando a los Cuartos de Final.

