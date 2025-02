Jugadores extranjeros que no han debutado en Liga MX tras seis jornadas

Han concluido seis jornadas del Clausura 2025 de la Liga MX y aún hay jugadores extranjeros que no han podido debutar en el futbol mexicano. Si bien, esta semana vimos a muchos refuerzos hacer ya su presentación, aún hay algunos otros que continúan en proceso de adaptación.

IMAGO7

¿Cuándo cerró el mercado de transferencias?

El mercado de transferencias en México cerró el pasado 2 de febrero; sin embargo, los equipos aún pueden registrar nuevos futbolistas hasta marzo en casos de presentar lesiones graves, como sucedió con Carlos Salcedo de Monterrey.

Algunos de los jugadores que ya vieron acción esta semana fueron: Pau López con Toluca; Bruno Barticciotto de Santos; Saminu Abdullahi con FC Juárez; Mateusz Bogusz con Cruz Azul, y Frank Boya y Joaquín Fernández con Xolos.

IMAGO7

Jugadores extranjeros que no han debutado

De esta manera, aún hay tres jugadores que faltan por hacer su presentación en el balompié azteca, estos son: Santiago Homenchenko de Pachuca, Juan Fedorco de Puebla y Sergio Ramos con Rayados de Monterrey.

El uruguayo Homachenko no ha aparecido ni en la banca, pero podría ser llamado ya para el siguiente juego ante Pumas. El ex Independiente, Fedorco estuvo en el banquillo ante América, pero no vio acción. Por su parte, Ramos ya fue presentado este domingo en el Gigante de Acero, sin embargo, aseguró que necesita adaptarse y su debut deberá esperar algunas semanas.

También te puede interesar: Chivas termina su sequía de triunfos tras vencer a Xolos en casa

|