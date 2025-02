Katia Itzel García será la encargada de impartir justicia en el Pachuca vs Pumas

Se termina la séptima fecha del Clausura 2025, en el Hidalgo Pachuca y Pumas cierran el telón en busca de sumar unidades en la punta de la tabla de clasificación.

Para este juego Katia Itzel García será la encargada de impartir justicia en la Bella Airosa lo que representará su segundo partido como central en suelo hidalguense.

Katia Itzel García l CRÉDITO:IMAGO7

Katia Itzel tendrá su segundo partido en el Clausura 2025

La central quien debutará como central en el Clausura 2024 para romper una larga sequía de ausencia femenina sobre la cancha como la principal juez tendrá su segundo juego en el presente torneo.

Itzel García pitó el juego de la segunda fecha en el América vs Tijuana celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Central para Pachuca vs Pumas l CRÉDITO:IMAGO7

Juegos de Katia Itzel García

La silbante registrará su octavo partido en su currículum; su primer juego se dio en el Hidalgo en marzo del año pasado entre el Pachuca y Querétaro.

Desde entonces ha consumado su presencia en los siguientes duelos: Puebla vs Cruz Azul (Clausura 2024), América vs Querétaro, Toluca vs Atlético San Luis, Necaxa vs Pumas y Atlas vs Tijuana, todos del Apertura 2024.

