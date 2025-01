Leagues Cup presenta nuevo formato para la edición 2025

Cambio de formato. Luego de ser inaugurada en 2019, la Leagues Cup presentará cambios en el sistema de competencia. En sus primeros años, el torneo se jugaba con nueve equipos repartidos entre Liga MX y MLS, mientras que la edición de 2020 (Pandemia de Covid-19) y 2022 (Copa del Mundo) fueron canceladas.

Fue en 2023 que la competencia regional entre Liga MX y MLS presentó su primer gran cambio de formato, en el que participaban los 18 equipos mexicanos y 28 de Major League Soccer. El sistema consistía en 15 grupos de tres equipos cada uno y avanzaban los mejores dos de ellos. Los campeones de sus respectivos torneos locales no participaban en la Fase de Grupos e iban directamente a 16vos de Final.

En la Fase de Grupos, los equipos jugaban dos encuentros y en caso de empate se llevaban un punto, sin embargo, en la tanda de penaltis, el ganador se llevaba uno extra. Las siguientes rondas eran a eliminación directa hasta llegar a la Gran Final.

Nuevo formato de Leagues Cup

Para la edición de 2025, la Leagues Cup se jugará en dos rondas: Primera Fase y Rondas Eliminatorias. En la Primera Fase se disputarán tres jornadas por equipo de manera ininterrumpida. Cabe destacar que los 54 partidos de esta etapa serán entre clubes de Liga MX y MLS.

El torneo estará organizado con divisiones regionales, 18 clubes en cada una, la Este y Oeste, seleccionadas en función de la clasificación de Leagues Cup (que considera rendimiento en su respectiva liga) y cuestiones geográficas. Los enfrentamientos de la Primera Fase darán puntos a tablas específicas de MLS y de Liga MX.

El sistema de puntos funcionará con dos tablas, la de MLS y Liga MX. los cuatro mejor clasificados avanzarán a la siguiente ronda. Por ejemplo, si un equipo del futbol mexicano consigue la victoria, los puntos se abonarán a la tabla de Leagues Cup de los clubes de Liga MX y viceversa.

La Ronda Eliminatoria será a partir de los Cuartos de Final, con enfrentamientos únicamente entre Liga MX y MLS. Las llaves serán conforme a la clasificación en las tablas de Primera Fase, es decir, el mejor clasificado de MLS contra el último calificado de Liga MX: (LMX 1 vs MLS 4, LMX 2 vs MLS 3, MLS 2 vs LMX 3, MLS 1 vs LMX 4).

El partido por tercer lugar y la Final de este torneo determinarán los equipos que clasifiquen a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Todos los campeones de Leagues Cup

2019: Cruz Azul

2021: Club León

2023: Inter de Miami

2024: Columbus Crew

