Liga de Expansión: Se mantienen las reglas de ascenso y se fusionará con Sub 23

Este lunes, durante la junta de dueños en la Federación Mexicana de Futbol, se habría confirmado que el tema del ascenso y descenso en la Liga MX está prácticamente congelado, al menos de aquí al siguiente año, es decir al 2024.

La Liga MX, en conjunto con la FMF, habría dado a conocer un nuevo plan de trabajo para manejar el ascenso y descenso de la Primera División a la hoy Liga de Expansión MX mismo que consta de dos puntos que buscan fortalecer futbolísticamente a la división de plata de nuestro futbol.

"Se creará una nueva categoría de competencia deportiva para desarrollar el talento de jóvenes denominada Expansión Sub-23, eliminando la Sub-20 y fusionándola con la Liga de Expansión. Con esta categoría se fortalecerán los ingresos de la Liga de Expansión, ya que perderá el subsidio en la Temporada 25-26.

Asumiendo la inestabilidad financiera de la Liga de Expansión y la poca capacidad para generar recursos propios para la inversión en infraestructura, se mantienen las reglas de ascenso y descenso para dicha Liga aprobados en 2020: cumplir con los 4 certificados al inicio de una temporada y ser campeón de campeones. A partir del primer ascenso, dos años después se daría el primer descenso de LIGA MX a Expansión".

Es decir, para poder ascender tendrían que cumplir con los requerimientos económicos y de infraestructura impuestos en 2020, además de eso, cualquiera de esos cuatro equipos certificados, tendría que ser Campeón de Campeones, hasta el momento Leones Negros de la U de G tiene su certificación, pero no podría ascender, pues no consiguió el título de este certamen y no podrá jugar el Campeón de Campeones.

