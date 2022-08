Liga MX: Apertura 2022, con semana de 'locura' por fecha doble

A partir de hoy, la Liga MX vivirá seis días de locura y de futbol, ya que, al ser fecha doble, habrá agenda apretada durante resto de la semana. Situación que, no se había dado antes en el torneo local.

Este martes da inicio la Jornada 9, siendo el Atlas vs FC Juárez y el Mazatlán vs Querétaro los duelos con los que se levantará el telón, mientras que, el jueves concluye con el San Luis vs Pumas en el Estadio Alfonso Lastras. Entre los duelos más destacados de esta novena fecha, se encuentran el Pachuca vs América y el Toluca vs Monterrey, en el que ambas escuadras se disputarán el liderato.

Una vez concluida dicha jornada, el viernes comienza la fecha 10, en la que se jugará el duelo entre Necaxa y Chivas. El Rebaño Sagrado se meterá a la cancha del Victoria en busca de ganar su primer partido del torneo, pero será hasta el sábado que vendrá el plato fuerte, cuando América y Cruz Azul se vean las caras en una edición más del Clásico Joven.

Otro duelo de gran relevancia en la fecha 10 será el Clásico Regio, el cual también se jugará el sábado en el BBVA. Mientras que, el domingo, Pachuca y León bajarán el telón de la que habrá sido una semana de auténtica fiesta futbolera.

Desde un inicio quedó estipulado que el Apertura 2022 sería un torneo express, lleno de fechas dobles, debido a que tiene que concluir justo antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, misma que se jugará entre los meses de noviembre y diciembre, fechas en las que normalmente se juega la Fase Final de los torneos invernales en México.

