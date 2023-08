Liga MX: Fechas, horarios y canales de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2023

La Jornada 5 del Apertura 2023 arrancará este martes con el duelo entre Chivas y Xolos, dando inicio a la primer jornada doble del actual torneo de la Liga MX. De nueva cuenta, Rayados de Monterrey no tendrá actividad en esta Fecha, pues recién terminó su actividad en la Leagues Cup.

La Fecha 5 empezará este martes con el partido entre Chivas y Xolos en el Estadio Akron, juego que será transmitido por TUDN a las 19:00 horas; simultáneamente, Mazatlán y Puebla se enfrentarán en el Kraken, duelo que ira a través de TV Azteca. Ya para cerrar la actividad del día, Pumas visitará a Juarez, duelo que ira por la señal de Fox Sports y TV Azteca a las 21:06 horas.

Para el miércoles, la Liga MX tendrá tres encuentros nuevamente. América recibirá a Necaxa a las 19:00 horas y será transmitido por TUDN. A esa misma hora, Pachuca y Cruz Azul se enfrentarán en el Estadio Hidalgo, juego que se podrá ver a través de Fox Sports y Claro Sports; por último, Atlético de San Luis jugará en su campo ante León a las 21:00 horas, partido que se verá a través de ESPN.

La Jornada 5 culminará una semana después, pues el 30 de agosto aún habrá dos juegos de dicha Jornada. Querétaro recibirá a Atlas en el Estadio Corregidora a las 19:06 horas e irá a través de Fox Sports y Tigres hará lo propio contra Santos a las 21:00 horas, juego que severa por TUDN.

El juego entre Rayados de Monterrey y Toluca, correspondiente a la Jornada 5, aún no tiene una fecha definida para llevarse a cabo. Así se jugará la Jornada 5 del Apertura 2023:

Martes 22 de agosto:

- Chivas vs Xolos | 19:00 HRS | TUDN

- Mazatlán vs Puebla | 19:00 HRS | TV Azteca

- Juárez vs Pumas | 21:06 HRS | Fox Sports

Miércoles 23 de agosto:

- América vs Necaxa | 19:00 HRS | TUDN

- Pachuca vs Cruz Azul | 19:06 HRS | Fox Sports, Claro Sports

- Atlético de San Luis vs León | 21:00 HRS | ESPN

Miércoles 30 de agosto:

- Querétaro vs Atlas | 19:06 HRS | Fox Sports

- Tigres vs Santos | 21:00 HRS | TUDN

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AUTORIDADES EN ESPAÑA ACUSAN A LUIS RUBIALES DE VIOLENCIA SEXUAL TRAS BESO A JENNI HERMOSO