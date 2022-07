Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 6 del Apertura 2022

Terminó la Jornada doble y la fecha 6 está a la vuelta de la esquina. Juárez y Toluca darán el banderazo inicial este viernes 29 de julio a las 21:05 hrs (tiempo del centro de México) por Fox Sports.

El sábado 30 de julio estará 'cargadito'. Primero el Cruz Azul vs Necaxa (17:00 hrs) por Vix y terminando arranca el Tigres vs Querétaro (19:05) por Canal 5 y TUDN.

Para las 21:05 horas habrá tres encuentros: Xolos vs Mazatlán por Fox Sports 2, Chivas vs Pachuca por Afizzionados y Puebla vs Atlético San Luis por Azteca 7.

En cuanto al domingo 31 de julio, Pumas y Rayados (12:00 hrs) se enfrentan por Canal de las Estrellas y TUDN. A las 19:05 hrs se jugará el Santos vs Atlas por Vix y terminando, el León vs América por Fox Sports y Marca Claro.

