Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 9 del Clausura 2023

El Clausura 2023 sigue su marcha con la Jornada 9, la cual será inaugurada este viernes 24 de febrero con el Necaxa vs Querétaro a las 19:05 hrs (tiempo del centro de México) por Vix+, seguido del Mazatlán vs Pumas por Azteca Deportes (21:10 hrs).

Para el sábado 25 vienen los encuentros más atractivos. Cruz Azul vs Juárez a las 17:00 hrs por Vix+, Tigres vs Chivas a las 19:05 hrs por Canal 5 y TUDN y el Atlas vs América a las 21:05 hrs, partido que será transmitido por Canal 5, TUDN y Azteca Deportes.

En cuanto al domingo, Toluca y San Luis medirán fuerzas a las 12:00 hrs por Afizzionados. Más tarde, Santos vs Puebla a las 19:00 hrs por Vix+ y terminando el Xolos vs Pachuca (21:05 hrs) por Fox Sports y Fox Sports Premium.

León y Rayados se encargarán de ponerle fin a la Jornada 9, cuando se enfrentren por los tres puntos el lunes 27 a las 21:05 hrs, por Fox Sports, Fox Sports Premium y Marca Claro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: CHUY CORONA BATE EL RÉCORD DE OSCAR 'CONEJO' PÉREZ DE MÁS PORTERÍAS EN CERO