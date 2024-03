¡Liga MX, Premier League, Copa Oro W y mucho más! Los mejores juegos de este 2 de marzo

¡Gran sábado para los amantes del futbol! Este 2 de marzo tendremos una gran agenda alrededor del mundo, pues habrá duelos muy interesantes en Liga MX, Premier League, Serie A, Copa Oro W y mucho más.

Por ello, te presentamos un resumen con los partidos más atractivos e interesantes del día para que no te pierdas ninguno.

Liga MX

Toluca vs Tigres - 17:00 - Canal 5, TUDN, Vix+

Pachuca vs Juárez - 19:00 - FOX Sports, Claro Sports, Vix+

Cruz Azul vs Chivas - 19:05 - Canal 5, TUDN, Vix+

Atlas vs América - 21:10 - Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix+

Premier League

Brentford vs Chelsea - 9:00 - Paramount+

Everton vs West Ham - 9:00 - Paramount+

Fulham vs Brighton - 9:00 - Paramount+

Newcastle vs Wolves - 9:00 - Paramount+

Nottingham Forest vs Liverpool - 9:00 - Paramount+

Tottenham vs Crystal Palace - 9:00 - Paramount+

Luton Town vs Aston Villa - 11:30 - Paramount+

LaLiga

Sevilla vs Real Sociedad - 7:00 - Sky Sports

Rayo Vallecano vs Cádiz - 9:15 - Sky Sports

Getafe vs Las Palmas - 11:30 - Sky Sports

Valencia vs Real Madrid - 14:00 - Sky Sports

Serie A

Udinese vs Salernitana - 8:00 - ESPN, Star+

Monza vs Roma - 11:30 - ESPN, Star+

Torino vs Fiorentina - 13:45 - ESPN, Star+

Bundesliga

Union Berlin vs Borussia Dorrmund - 8:30 - Sky Sports

Bochum vs Leipzig - 8:30 - Sky Sports

Heidenheim vs Eintracht Frankfurt - 8:30 - Sky Sports

Mainz vs Borussia Monchengladbach - 8:30 - Sky Sports

Darmstadt vs Augsburg - 8:30 - Sky Sports

Wolfsburg vs Stuttgart - 11:30 - Sky Sports

Copa Oro W (Cuartos de Final)

Canadá vs Costa Rica - 18:00 - ESPN 2, Star+¡YA NO HAY RESPETO! AFICIONADOS DE CHIVAS INSULTAN A SEGUIDOR DEL AMÉRICA EN EL AICM

Brasil vs Argentina - 21:00 - ESPN 2, Star+

Liga de Expansión

Cancún FC vs CA La Paz - 17:05 - FOX Sports, Claro Sports

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡ORGULLO MEXICANO! MÉXICO, EL PAÍS CON MÁS JUGADORES PROFESIONALES EN EL MUNDO