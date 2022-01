Liga MX: Presentó aforos permitidos para cada estadio para la Jornada 2

Ante el incremento de casos de Covid-19 en México, la Liga MX presentó los aforos que tendrán permitidos los estadios para los encuentros de la Jornada 2 del Clausura 2022 los cuales están determinados con el semáforo epidemiológico nacional y con las autoridades estatales.

El Estadio Azteca será el único, de los ochos que recibirán partidos este fin de semana, que dispondrá de un aforo del 100 por ciento de su capacidad para el juego entre el Cruz Azul vs Juárez.

En contraparte, el Estadio Hidalgo tendrá el aforo más limitado con autorización del 30 por ciento de su capacidad para el compromiso entre Pachuca vs Chivas, a pesar de que el semáforo epidemiológico del estadio de Hidalgo se encuentra en verde.

Cabe recordar que el encuentro entre Mazatlán y América de la Fecha 2 fue reprogramado para el 16 de febrero por trabajos de mantenimiento en la cancha del Estadio Kraken.

PARTIDO ESTADIO AFORO AUTORIZADO

Querétaro vs Pumas La Corregidora 40 %

Necaxa vs Rayados Victoria 50 %

Atlas vs San Luis Jalisco 60 %

Tigres vs Puebla Universitario 50 %

Cruz Azul vs Juárez Azteca 100 %

Tijuana vs León Caliente 50%

Toluca vs Santos Nemesio Diez 80 %

Pachuca vs Chivas Hidalgo 30 %

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORIBE PERALTA ANUNCIÓ SU RETIRO: ‘ME AFERRÉ AL BALÓN COMO SI DE ÉL DEPENDIERA MI VIDA’