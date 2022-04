Liga MX: ¿Qué equipos pueden colarse al Repechaje en la última jornada?

El Clausura 2022 está llegando a su fin y cada vez falta menos para que se definan los equipos que disputarán el Repechaje y posteriormente la Liguilla. A falta de una jornada, hay al menos ocho equipos que aseguraron su lugar en la siguiente fase, sin embargo, todavía hay seis equipos que pueden meterse a la reclasificación.

León, Pumas, Mazatlán, Toluca, Santos Laguna y Tijuana son los clubes que se jugarán el torneo en la última fecha del campeonato. No obstante, el cuadro esmeralda y los universitarios pueden acabar con las esperanzas de los demás equipos, y es que los dos conjuntos felinos dependen de sí mismos para avanzar, por lo que una victoria los clasifica a la repesca sin importar lo que hagan los demás.

Únicamente Querétaro y Juárez son los dos equipos que ya fueron eliminados. Los Gallos, quienes no lograron tener un buen torneo a pesar de cambiar de estratega, finalizaron en la posición 17 de la tabla general al tener solo 14 puntos.

Los Bravos, aún con Ricardo Ferretti en el banquillo, terminaron en el último lugar de la tabla con 11 unidades. Es cierto que pueden empatar al cuadro queretano en puntos, sin embargo, la diferencia de goles los dejará en el sótano, pues son la segunda peor defensa del torneo.

Hasta el momento el Repechaje se encuentra de la siguiente manera: América vs Pumas, Cruz Azul vs León, Chivas vs San Luis y Monterrey vs Necaxa.

