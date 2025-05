Liga MX: ¿Que necesita cada equipo para avanzar a Semifinales del Clausura 2025?

La Ida de los Cuartos de Final ya es historia por lo que, los ocho equipos de la Liguilla ya sólo tienen 90 minutos para buscar su clasificación a las Semifinales del torneo. De momento sólo dos de los ocho tienen ventaja en el marcador, mientras que dos tienen ventaja por posición en tabla.

Los resultados de la Ida obligan a cuatro equipos a salir en la Vuelta a buscar la victoria o se irán a casa. Toluca, Pachuca, Necaxa y León deben conseguir el triunfo en la Vuelta para poder avanzar a la siguiente ronda. A continuación, te contamos exactamente que necesita cada equipo para poder avanzar.

Se jugaron los juegos de Ida | IMAGO7

Toluca

El superlíder empezó la Liguilla un poco oxidados, pero un gol en los minutos finales los ayuda para la Vuelta. A pesar de caer en la Ida, la clasificación de los Diablos no parece imposible pues cualquier triunfo por uno o más goles le daría el pase a la siguiente ronda. Un empate global también los ayudaría a pasar pues la posición en la tabla está de su lado.

Rayados

Los regios sorprendieron. Tras batallar mucho en el Play-In el equipo de Martín Demichelis se hizo fuerte en casa y vencieron a Toluca. Ahora deberán mantener la ventaja mínima para poder pasar a la siguiente ronda. Un empate o victoria en el Nemesio Diez les dará la clasificación, cualquier derrota los deja fuera.

Rayados llega con ventaja | IMAGO7

América

Los Tricampeones de la Liga MX llegan a la Vuelta con cierta ventaja pues, si el marcador se mantiene sin goles avanzarán a Semifinales. Un empate o victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes mantendría con vida con la esperanza del Tetracampeonato.

Pachuca

La victoria o a casa. Pachuca no tiene de otra más que sacar el triunfo. Tras no aprovechar la localía el conjunto hidalguense debe ir a la Ciudad de México buscando la victoria pues, al estar más abajo que los azulcremas en la Tabla un empate no les basta para avanzar.

América tiene cierta ventaja | IMAGO7

Tigres

Los Felinos sacaron un resultado positivo en Aguascalientes. Aunque no se llevaron el triunfo el empate les viene bien pues, en caso de que el marcador se mantenga igual estarían llegando a Semis. Un triunfo o cualquier empate global también los mandarían a la siguiente ronda.

Necaxa

La victoria o a casa. Necaxa no tiene de otra más que sacar el triunfo. Tras no aprovechar la localía el conjunto hidrocálido debe al Volcán buscando la victoria pues, al estar más abajo que los Felinos en la Tabla un empate no les basta para avanzar.

Empataron sin goles | IMAGO7

León

La Fiera es el cuarto y último equipo que debe salir a ganar si o sí. Tras perder en casa y estar más abajo en la clasificatoria los Panzas Verdes deben sacar la victoria en su visita al Olímpico Universitario por dos goles o más. El triunfo por un gol igualaría el global, pero los dejaría fuera del torneo.

Cruz Azul

La Máquina tiene todas las de ganar y prácticamente tiene un pie en Semifinales. Tras ganar de visita, a Cruz Azul le vale un triunfo, un empate, incluso una derrota por un gol en casa para avanzar a la siguiente ronda.

Cruz Azul ganó de visita | IMAGO7

