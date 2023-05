Liga MX: Seis de los mejores diez jugadores en el Clausura 2023 son extranjeros, según IA

El Club América se posiciona en la cima del Top 10 de los mejores jugadores del Clausura 2023 de la Liga MX, según los análisis realizados por la empresa española Olocip, especializada en Inteligencia Artificial.

Esta innovadora herramienta analiza más de 100 ligas en todo el mundo y ofrece un enfoque detallado de lo que acontece en la liga mexicana.

Uno de los aspectos destacados del ranking es la presencia de cuatro jugadores de la Selección Azteca dentro de esta clasificación.

El delantero de las Águilas Henry Martín, se consagró como el mejor jugador del torneo al liderar la tabla de goleadores con 14 anotaciones. Henry fue el único mexicano en ubicarse dentro de los primeros cinco puestos del ranking, mientras que los cuatro primeros lugares pertenecen a jugadores del Club América.

En la segunda posición se encuentra Álvaro Fidalgo, proveniente de España, seguido de Diego Valdés de Chile en el tercer lugar. Richard Sánchez de Paraguay ocupa la cuarta plaza, los tres son jugadores del Ámerica, y el Top 5 lo cierra Julián Quiñónes de Colombia, quien defiende los colores del Atlas.

“Lo que quiere medir no solo es la cantidad de acciones, sino la calidad. Lo que me interesa es cómo impacta un jugador con sus acciones. Hay jugadores con 150 pases, pero los que hacen 100 pueden tener más relevancia. Lo interesante es conseguir ver qué jugadores tienen más relevancia con menos acciones. Esto es ir un paso más allá, porque no solamente son la cantidad de acciones, sino calidad”, mencionó Bárbara Ugidos, Chief Communication Officer de Olocip, en entrevista para ESPN.

Además, Ugidos también comentó que la forma de evaluar es de 0 a 100, y no se califican únicamente las acciones, también se puntua la calidad de estas mismas con diferentes rubros.

Posición Jugador País Equipo 1 Henry Martín México América 2 Álvaro Fidalgo España América 3 Diego Valdés Chile América 4 Richard Sánchez Paraguay América 5 Julián Quiñones Colombia Atlas 6 Uriel Antuna México Cruz Azul 7 Erick Sánchez México Pachuca 8 Alejandro Zendejas México (naturalizado americano) América 9 Kevin Álvarez México Pachuca 10 Valber Huerta Chile Toluca

