El torneo regular de la Liga MX ha llegado a su fin, y por segundo torneo consecutivo se jugará el Play-In para definir a los últimos dos equipos que jugarán en los Cuartos de Final. Con el nuevo formato a punto de iniciar una vez más, esto es lo que debes saber.

La Liga MX optó por eliminar el repechaje que se había jugado desde el Apertura 2020. Ante esta decisión se decisión adoptar el ‘mini torneo’ de postemporada conocido como Play In, un formato que le da la oportunidad a dos equipos de clasificarse a la Liguilla.

Este tipo de formato de postemporada fue introducido por la NBA en la temporada 2020-21. Este mini torneo les ofrece a dos equipos que inicialmente no jugarían en Playoffs, una oportunidad más de competir por el título de Liga.

A diferencia de la Liguilla, el Play In ofrece partidos a eliminación directa. Primero se enfrentan los mejores clasificados -que son el séptimo y octavo lugar de la tabla general- en el JUEGO A. El ganador de dicho encuentro obtiene la clasificación automática como el séptimo lugar.

Para definir el último boleto de la Liguilla, primero los lugares nueve y 10 se enfrentan en el JUEGO B. El perdedor queda eliminado automáticamente, mientras que el ganador se enfrentará al perdedor del otro duelo de Play In en el JUEGO C. Finalmente, el equipo que gane el segundo partido entrará a Cuartos de Final como el octavo lugar.

De este modo, el séptimo u octavo clasificado tendría que perder dos encuentros seguidos para quedarse sin opciones de postemporada y apenas tendría que ganar un partido para sellar su participación, recompensando su desempeño durante la temporada regular.

Cabe destacar que en el Apertura 2023, tanto el séptimo como el octavo clasificado, lograron avanzar a la siguiente fase.

¿Cómo se juega el Play In de la Liga MX?

Luego de las 17 jornadas del torneo regular, del primero al sexto lugar de la Tabla General avanzaron de manera directa a los Cuartos de Final, mientras que del séptimo al décimo jugarán el Play-In

El séptimo lugar, Pachuca y octavo lugar Pumas se enfrentan en esta fase; el ganador avanza a Cuartos como séptimo posicionado, mientras que el perdedor aún tiene una última oportunidad más de avanzar a la Liguilla. Para esto, tendría que vencer al equipo que gane del duelo entre el noveno Necaxa y décimo lugar Querétaro.



- Juego A: Pachuca (7) vs Pumas (8)

- Juego B: Necaxa (9) vs Querétaro (10)

- Juego C: Perdedor A vs Ganador B

