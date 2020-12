Lucía y Jerónimo Rodríguez: Los hermanos que buscan el campeonato en la Liga MX

En este momento los hermanos Rodríguez están haciendo historia, pues serán los primeros hermanos 'cuates' que jugarán una Final. Lucía con Rayadas en la Liga Femenil MX y Jerónimo con Pumas en la Liga MX.

Al respecto, Mauricio Pedroza, exjugador de Pumas y quien los entrenó desde niños, expresó el orgullo que le causa verlos en esa instancia.

"Es algo espectacular que los dos estén ahí (en la Final). Es un orgullo y una satisfacción tremenda que haya jóvenes que pueden cumplir su sueño y es un orgullo haberlos teniendo en Cemac (su escuela de futbol), es algo invaluable que hace sentirnos contentos y orgullosos", dijo a RÉCORD, al tiempo en que les mandó decir que les desea lo mejor, pero tienen que estar conscientes de que en el futbol todo puede pasar.

"Les deseo todo el éxito del mundo, que tengan la oportunidad de poder participar con sus equipos y que entiendan que pase lo que pase a veces se está arriba y hay que aprovechar, pero no siempre se está ahí".

Finalmente, Mauricio Pedroza compartió que a pesar de los años, él sigue en contacto tanto con Lucía como con Jerónimo y sus papás.

"Me mensajeo mucho con ellos, con sus papás. Su mamá me decía que nosotros somos los culpables y le he dicho que es una bonita culpabilidad que me está echando", expresó.

