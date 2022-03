Mauricio Kuri: 'Tenemos más de 30 sospechosos ubicados'

Tras la campal entre las aficiones del Querétaro y el Atlas en la Corregidora, el gobernador de Querétaro dio a conocer que la Fiscalía del Estado tiene ubicados a 30 agresores, sin embargo, no dio a conocer los nombres para evitar una posible fuga.

"Ya la tenemos (lista de sospechosos), no te puedo decir ni el nombre. Tenemos más de 30 ubicados, eso te puedo decir. Estuve con el Fiscal General viendo estos temas, vamos bien. No puedo hablar mucho de esto porque si no se nos pueden escapar", reveló Mauricio Kuri en entrevista con Milenio.

Asimismo el gobernador de Querétaro actualizó el estado de salud de los heridos, donde resaltó que hay un fanático que perdió el ojo aunque aseguró que su vida se encuentra fuera de peligro.

"Ya la tenemos, hay más de 30 ubicados": el gobernador de #Querétaro reveló que ya existe una lista de sospechosos por la tragedia de este sábado en el estadio Corregidora La entrevista con @Carloszup en #MILENIODelMediodía pic.twitter.com/v6qMraT89c — Milenio Televisión (@mileniotv) March 7, 2022

"De los 26 lesionados ya se dieron de alta a 20, tenemos cuatro en estatus amarillo, es decir, que no está en riesgo su vida pero están delicados, uno en rojo que es el que más nos preocupa. Tenemos uno trasladado, que es queretano, que fue muy golpeado en el ojo y al parecer lo perdió, pero afortunadamente su vida no está en peligro", indicó.

Kuri finalizó asegurando que la empresa privada K9 no volverá a operar. "Ya está suspendida por parte del estado de Querétaro", dijo. "El que nada teme todo informa, yo desde un principio les he dicho las cosas como son y la información que he tenido", sentenció.

