Mauricio Kuri tras campal en Querétaro vs Atlas: 'No hay fallecidos al momento'

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, ofreció una conferencia de prensa para aclarar los hechos sucedidos el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora tras la campal que se armó entre las barras de los Gallos Blancos y Atlas.

"Es una tragedia porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia. Condeno y lamento mucho lo sucedido, estoy lastimado.

"Las autoridades estamos para actuar y eso es lo que vamos a hacer, el saldo es el siguiente: 26 personas lesionadas, 24 hombres y dos mujeres, tres personas graves y no hay fallecidos al momento.

El mandatario le dedicó unas palabras a los ciudadanos que participaron en la pelea, aseguró que aplicarán todo el peso de la ley a los responsables y se encargarán de que no vuelvan a entrar a un estadio.

"Criminal, voy a dar contigo. Por lo que hiciste ayer lastimaste a las familias de los queretanos. No mereces estar en las calles, tu sentencia social y moral será del tamaño de tu cobardía.

"Usaremos toda la tecnología para dar con cada uno de los participantes de estos hechos y nos vamos a segurar que no vuelvan a ponder un pie en un estadio"

Se agregó que aplicarán exámenes toxicológicos a los participantes y se darán a conocer los resultados

Datos más completos: "El saldo por la violencia en el estadio es de 26 lesionados de los cuales 24 son hombres y 2 mujeres. 3 ya fueron dados de alta y otros 3 continúan graves, 10 más están delicados y otros 10 sin gravedad".

ALFARO ADELANTO ACTUALIZACIÓN TRAS CAMPAL

El mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se pronunció previo a la conferencia de prensa ofrecida por el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri. Ramírez afirmó que hasta el momento no hay ningún muerto como extraoficialmete se había informado en medios.

"Independientemente de lo que las imágenes que vimos todos pudieran reflejar, para mí es fundamental decirles que el día de hoy a las nueve de la mañana, me confirma el gobernador de Querétaro que no tenemos reporte de ningún muerto, que están dos jóvenes graves, uno estable, uno un poco más delicado, que evidentemente quienes están en el hospital están fuertemente golpeados".

