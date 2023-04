El técnico de Xolos de Tijuana, Miguel ‘Piojo’ Herrera, fue cuestionado sobre lo sucedido en el juego entre América y León, donde el árbitro Fernando Hernández le dio un rodillazo a un jugador de los Esmeraldas.

“¿El árbitro a un jugador?. Ah, la M**rda ¿Neta?. No bueno, pues, no se qué pasó, la verdad no la vi, pero si es así, yo creo va a haber una sanción”, comentó Herrera en rueda de prensa.

“Pues júzgala al revés, imagínate si un jugador le da un rodillazo a un árbitro, buen, pues hay que juzgar de la misma manera, va a hacer un momento difícil para todos, no”, señaló Herrera.

Ante la polémica jugada, la Comisión de Árbitros aún no ha dicho nada y se espera algún comunicado en las próximas horas.

