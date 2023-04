Pablo Barrera no olvida su pasado con Pumas previo al juego de Jornada 13

Pablo Barrera aún no ha olvidado su pasado como jugador de Pumas, ya que aún ocupan un lugar especial en su corazón; sin embargo, esto deberá de quedar atrás en cuanto el árbitro del silbatazo inicial en el Estadio Corregidora, ya que a partir de ese momento va a entregarse por completo para ayudar a Querétaro a obtener la victoria.

Barrera comenzó su carrera como futbolista profesional con el equipo del Pedregal, dónde hizo su debut el 19 de noviembre de 2005 contra Tigres. Desde ese momento el extremo derecho participó a lo largo de 216 compromisos con el primer equipo, donde logró aportar con 36 goles y 41 asistencias entre su primera etapa del 2005 al 2010 (donde obtuvo un campeonato de liga en el Clausura 2009) y la segunda de 2016 a 2020.

Después de estos 9 años en la institución auriazul, el oriundo del estado de México no pudo ocultar que los felinos aún guardan especial en su corazón: "Pumas siempre será un equipo que lo tengo en el corazón, es un equipo que me dio todo para ser profesional, para ir a un mundial, para ser seleccionado, entonces creo que a Pumas siempre le estaré agradecido por todo lo que lo que me ayudó" comentó el dorsal 18 de los Gallos.

A pesar del gran cariño que le tiene a la institución universitaria, el jugador de 35 años tiene claro que ahora representa a Querétaro y desde el silbatazo inicial lo dejará todo en la cancha por este equipo: "El domingo dentro del campo pita el árbitro y yo me debo a Querétaro y voy a pelear por este equipo, por este escudo que me ha dado todo". Cabe destacar que en él vigente torneo Pablo Barrera ha ayudado a su equipo con dos anotaciones y una asistencia en los 11 partidos que ha jugado.

Finalmente, el mexicano señaló que le daría gusto que los aficionados de Pumas que asistan al Estadio Corregidora lo reconozcan, ya que significará que dejó algo bueno en su antiguo club: "Ojalá y sea así eso (que la afición de Pumas lo reconozca). La verdad que me daría mucho gusto porque al final eso quiere decir que algo bueno deje en el club, pero te vuelvo a decir, si no es de esa manera yo nada más me voy a basar en hacer lo mejor posible para para mi equipo que es Querétaro y sacar el triunfo".

