Mikel Arriola sobre alianza con Efootball: "Buscamos que creciera el valor de la liga"

Mikel Arriola confesó que uno de los objetivos de esta alianza con KONAMI es darle el valor que se merece a la Liga MX. Esto se podrá lograr a partir de un contenido de calidad que atraiga a las nuevas generaciones.

"Cuando se renovó los eGames en la Liga MX buscamos dos cosas, primero que creciera el valor de la liga con el proveedor porque son ingresos que van directo a los equipos, y en segundo que invirtieran un engagement con inovación pero sobre todo con tecnología. La apuesta con KONAMI es crecer juntos".

Con respecto al resultado mostrado en EFOOTBALL 2023, Arriola comentó que se siente satisfecho con el producto: "Me siento muy agusto con el producto. Los consumidores de tecnología son muy sensibles al cambio y no se dejan engañar, tiene muy buenas gráficas, tiene muy buenas reacciones. Lo que me queda claro es que si esto lo pudimos lograr con marchas intensas, imagínate lo que podemos evolucionar con el tiempo".

Finalmente El presidente de la Liga MX confesó que ya platicó con los encargados de KONAMI para incluir en un futuro a la Liga MX Femenil y a la Liga de Expansión: "Lo acabo de platicar con los socios que vienen de Tokio. Los jóvenes entran por los eGames, la liga femenil es la número uno en redes sociales en el mundo, imagínate lo que podemos hacer. Los equipos de la Liga de Expansión están situados en lugares relevantes del país, entonces sin duda podemos lograrlo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIRECTOR DEPORTIVO DE CRUZ AZUL SOBRE PLAN DE LA CÚPULA CEMENTERA: 'BUSCAREMOS TALENTO QUE TENEMOS EN LA CANTERA'