‘Nacho’ Rodríguez, exguardameta y mundialista mexicano, enfrenta problemas de salud

Los pasillos del Estadio Agustín Coruco Díaz, aún recuerdan con añoranza y nostalgia a una de sus glorias en la portería. Pablo Larios cambió para siempre la posición, pero no fue el único ídolo Cañero bajo los tres postes. El intrépido y valioso Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez, también escribió su historia dentro del balompié nacional.

Tercer portero en aquella Selección Mexicana que puso a vibrar a todo un país en 1986; aunque después la historia todos la conocemos. Un gran paso por Atlante, Morelia y Tigres, para posteriormente colgar los botines y entrar a los banquillos.

'Nacho' Rodríguez | MEXSPORT|

Así ha sido la carrera futbolística de ‘Nacho’ un hombre que voló en todos los estadios de Primera División en México. Ahora, tristemente, el legendario guardameta enfrenta una lucha contra una enfermedad, y con una cantidad de recursos limitados.

El exportero, en una charla con otro baluarte de los Potros de Hierro, Félix Fernández, habló sobre su padecimiento. En dicho video, ‘Nacho’ no pidió una ayuda económica, sino oraciones para él y su salud.

Recuerdan a Nacho Rodríguez? Arquero mundialista en México 1986, enfrenta hoy un severo problema de cáncer y, para no variar, los recursos económicos escasean dentro de esta dura realidad que enfrentan los ex futbolistas, ya sin protección y a menudo con fuertes padecimientos 🙏. pic.twitter.com/Mc03xes37Q — Felix Fernandez (@Felixatlante12) May 4, 2025

Falta de recursos en los exfutbolistas

Después del retiro, varios futbolistas no han guardado su dinero de la mejor manera posible. Ese problema, no sólo ocurre con los jugadores mexicanos, sino con muchos alrededor del mundo. Historias como las de Garrincha, George Best, el mismo Pablo Larios; son el pan de cada día en el balompié mundial.

Los tres porteros en 1986 | MEXSPORT|

