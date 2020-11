Negro Santos, tras su ingreso al Salón de la Fama: 'No he visto otro jugador como yo en México'

En la votación que se llevó a cabo este martes para elegir a los próximos 12 integrantes del Salón de la Fama, salió el nombre de Antonio Carlos Santos como figura del futbol mexicano.

Y fue el propio exjugador del América el que resaltó su nuevo nombramiento en el recinto de los inmortales del futbol internacional.

"El futbol mexicano me dio la oportunidad de demostrar mi clase futbolística. No quiero ser ególatra pero no he visto otro jugador como Antonino Carlos Santos jugando en México", aseguró el Negro en entrevista para WRadio.

"Yo creo que la historia del futbolista tiene que pasar por lo que deja y no por momentos nada más", añadió.

Además, el exmediocampista brasileño, que ha tenido conflictos con algunos periodistas, aceptó este reconocimiento por su trayectoria.

"Los reconocimientos siempre son buenos, se hace justicia por lo bonito que he hecho. A lo mejor no soy bien visto por algunos periodistas que ni siquiera merecen mi respeto", concluyó Santos.

