¡OFICIAL! Así se jugará el Play In y la Liguilla del Clausura 2025

La Fase Final está lista. La temporada regular del Clausura 2025 ha finalizado y ocho de los 10 equipos clasificados ya conocen a su rival. Los dos enfrentamientos de Play In y un par de duelos en Cuartos de Final ya quedaron definidos, mientras que Toluca y América aún esperan a su primer contrincante de una nueva Liguilla en el futbol mexicano.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

IMAGO7

En cuanto a los duelos de Play In, Rayados, Pachuca, Juárez y León serán los equipos que buscarán los dos boletos restantes a la Liguilla. Cabe resaltar que en esta etapa el séptimo lugar se enfrenta al octavo; el que gane pasa a 4tos como el sembrado 7. El otro duelo es entre el 9no y 10mo; el ganador de este partido se medirá al perdedor del 7 vs 8 y el triunfador se instala en el último cupo de Cuartos de Final.

Ante esto, Rayados (7mo) jugará ante Pachuca (8vo) el primer duelo de Play In. Por otro lado, Juárez (9no) se medirá ante Pumas (10mo), en busca de jugar el segundo partido de Play In y clasificarse a la Liguilla. Estos duelos están programados para el sábado 26 o domingo 27 de abril. Y el último duelo de Play In (perdedor del 7 vs 8 ante ganador del 9 vs 10) será el sábado 3 o domingo 4 de mayo.

IMAGO7

En cuanto a los Cuartos de Final, ya hay dos duelos definidos. Cruz Azul (3ro) se enfrentará a León (6to), mientras que Tigres (4to) jugará ante Necaxa (5to) en esta etapa. Mientras tanto, Toluca (1ro) y América (2do) aún esperan rival, los cuales saldrán de los ganadores de los juegos del Play In.

Cabe recordar que los Cuartos de Final del Clausura 2025 están programados para iniciar el 7 y 8 de mayo. Por lo tanto, los equipos que pasaron directo a esta etapa tendrán dos semanas y media sin partidos oficiales de cara a la etapa más importante del torneo.

¿CÓMO SE JUGARÁ EL PLAY IN?

Partido 1: Rayados (7mo) vs Pachuca (8vo)

Partido 2: Juárez (9no) vs Pumas (10mo)

Partido 3: Perdedor del Partido 1 contra ganador del Partido 2

¿CÓMO SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL?

Toluca (1ro) vs Ganador del Partido 3 del Play In

América (2do) vs Ganador del Partido 1 del Play In

Cruz Azul (3ro) vs León (6to)

Tigres (4to) vs Necaxa (5to)

IMAGO7

También te puede interesar: Liga MX: ¿Cuándo inicia el Play In del Clausura 2025?