Omar Trujillo, histórico defensa de Monarcas Morelia, falleció a los 44 años

Omar Trujillo, exdefensa y capitán histórico de Monarcas Morelia, falleció este jueves 1 de diciembre, así lo dio a conocer el exguardameta Moisés Muñoz.

"Me acaban de informar que mi ex compañero y gran amigo Omar Trujillo capitán de Monarcas Morelia y seleccionado Nacional falleció el día de hoy, triste noticia, descanse en Paz mi querido 'Teco'", escribió el ex del América en Twitter.

De acuerdo a información revelada por la familia, el atleta de 44 años sufrió un infarto mientras se encontraba en su natal Morelia.

Me acaban de informar que mi ex compañero y gran amigo Omar Trujillo capitán de Monarcas Morelia y seleccionado Nacional falleció el día de hoy, triste noticia, descanse en Paz mi querido "Teco" pic.twitter.com/Ba3yoR1nxq — Moises Muñoz (@MoyMu23) December 2, 2022

El canterano de Monarcas levantó el máximo título de la Liga MX en el invierno del 2000 y se mantuvo como referente del club por 11 años.

