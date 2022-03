Oswaldo Sánchez: 'Bielsa me dijo que sería el mejor portero de México'

Oswaldo Sánchez es considerado uno de los mejores porteros del futbol mexicano no solamente por fanáticos sino por entrenadores históricos que tuvieron la oportunidad de dirigir al exseleccionado nacional. Tal es el caso de Marcelo Bielsa, quien en su primera charla con el exportero de Chivas, le mencionó que sería el mejor portero del país.

"Regreso del Mundial (de categorías inferiores), me quedo en la Ciudad de México y me voy a un programa, no recuerdo si fuimos Duilio Davino, Vicente Nieto y yo. Nos quedamos un día, Televisa nos paga el hospedaje de un día, era mi primera vez en una entrevista de televisión. Regresamos a casa y recibo una llamada 'oye Marcelo Bielsa es el entrenador del primer equipo del Atlas, quiere hablar contigo. Te espero mañana en el vestidor.

Yo entrenaba en Tercera División, y regresando de la Copa del Mundo donde le gano la distinción a porteros como Dida, al primer equipo a entrenar, con 20 años. Eso fue un junio y en octubre juego mi primer partido de Primera. Bielsa me dice 'te vi jugar en el torneo, tú vas a ser el mejor portero de México'. Por primera vez uno de mis entrenadores me dice lo que soñaba que me dijeran", reveló en entrevista con Antonio de Valdés.

LA VENTA A SANTOS

El exguardameta de Santos recordó cuando el Rebaño concretó su venta al conjunto Lagunero, donde mencionó que le dieron a elegir entre dos clubes distintos.

"Me equivoqué porque debí salir a esa conferencia de prensa donde anunciaban mi salida a decir la verdad. Me dijeron que eligiera entre Tigres y Santos, yo no lo hice porque pensé que iba a regresar a retirarme a Chivas. O sea, en esa época no tenía la madurez que tengo ahora, me equivoqué, debí de salir porque así me pude haber quitado muchas mentadas de madre que los aficionados del Guadalajara me dio", dijo el mundialista.

Sánchez contó que el presidente del equipo de Torreón le preguntó cuánto quería ganar si fichaba por los de la Comarca "Me llama y me dice 'a ver güey, eres la piedra angular de mi proyecto, ya tengo el anuncio de Chivas y sé que Tigres está detrás de ti, ¿qué quieres?' Quiero tanto por tres años, hasta los ojos le cambiaron. Sale al jardín y se concreta el contrato más grande del futbol mexicano de la época", dijo.

LA SALIDA DE SANTOS

Con Santos levantó dos trofeos de Liga MX, sin embargo, el ahora comentarista reveló que Caixinha fue clave para su salida del equipo.

"Me quedaba un año con el club, tenía 41 años y tenía ganas de seguir jugando. De repente llega Pedro, todo un personaje, y me dice 'quiero hablar contigo'. Yo creí que íbamos a platicar sobre quienes iban a llegar a Santos. Me dice 'Ya no quiero que estés en mi equipo' y me sorprendí. Le digo 'Pedro, si tú hace unos años que llegaste me dijiste que era el importante de tu equipo y te platiqué la situación del equipo. O sea ¿cómo? dame una razón'.

Y me responde 'No tengo razón, estoy apenado de decírtelo a ti, que tienes experiencia y todo el prestigio en México' y le preguntaba '¿Por qué no me volteas a ver?', me respondió 'Es que no puedo ni voltear a verte pero ya no vas a estar en el equipo'", recordó el exguardameta de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS REINOSO SOBRE SOLARI: 'YO NO LO CORRERÍA, SUS DOS PRIMEROS TORNEOS LE DAN CREDIBILIDAD'