Pata Bendita: Cómo el cáncer cambió la relación entre padre e hijo

Osvaldo Castro Jr., hijo del famoso exfutbolista conocido como 'Pata Bendita', padece de linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático, que forma parte del sistema inmunológico.

Ante esta terrible enfermedad, Castro Jr. le contó a RÉCORD cómo le ha cambiado la vida y cómo modificó la relación que tenía con su papá.

“Es lo más difícil que he vivido en mi vida. Es terrible cuando te enteras de la noticia. Muchas veces vinculamos la palabra cáncer con muerte. Fue muy difícil al principio el poderle explicar a tus papás y a tu hija, de que va a cambiar tu físico, se te va a caer tu cabello, muchas cosas para que no se vayan a espantar.

“Es muy difícil, ellos (sus papás) están muy preocupados. Pon tú hoy me marcó mi papá y me pregunta como estás, como te sientes, cuando él es muy serio, él marca su barrera, es muy solitario. Y ha estado en mucha comunicación, a cada rato me está marcando por teléfono cuando antes no pasaba mucho. Todo esto nos ha acercado en ese aspecto", mencionó en charla con RÉCORD.

'Pata Bendita Jr.' vio en su hija una motivación extra, pues desea acompañarla en todo momento, por lo que tomar las quimioterapias se convirtió en un reto para poder verla crecer.

“Es una motivación que uno busca para poder enfrentar las quimioterapias y poder decir ‘ok’ haré las quimioterapias porque tengo esa persona y quiero verla crecer, estar con ella y vivir con ella. Ella me ha demostrado que es muy fuerte, pero ella me trata como así no me pasara nada y esa parte ayuda mucho", agregó.

En unas semanas y después de muchos estudios, Osvaldo será sometido a un transplante de médula, por lo que las posibilidades de tener una vida más extensa se incrementa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ZELADA: 'NADIE DE CHIVAS ME PIDIÓ CAMBIAR LA PLAYERA Y SI HUBIESE PASADO LO MANDO AL CAR...'