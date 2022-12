Pelé: ¿En qué equipo de México jugó O'Rei?

Un astro que brilló en México. Durante su gloriosa carrera en el balompié internacional, Pelé no sólo jugó para la Selección de Brasil, el Santos FC o el New York Cosmos, también derrochó su magia en un equipo mexicano.

Tras conquistar el tricampeonato del mundo de Brasil 1958, Chile 62 y México 70, O'Rei se incorporó a las filas de los Gallos Azucareros de Jalisco.

Tras volver a territorio mexicano el 9 de octubre de 1975, Pelé disputó un cuadrangular con el equipo 'azucarero' donde se enfrentó al Atlas y a la Universidad de Jalisco. En el choque ante la Academia, el 'Killer' brasileño fue clave, pues tras una igualada sin goles en el tiempo reglamentario, Pelé marcó en la tanda de penaltis.

Ya instalados en la Final, en un choque de dos tiempos de 30 minutos, Pelé y los Gallos de Jalisco doblegaron a la Universidad de Guadalajara que venía de dejar en el camino a las Chivas.

“De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, ‘Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más’. A veces bromeo: ‘solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna’, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, expresó Pelé en un documental de FIFA.

