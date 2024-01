'Piojo' Herrera asegura que el fichaje de Brunetta a Tigres es mejor que 'Chicharito' y Guardado

El director técnico de Xolos, Miguel Herrera aseguró que tanto Javier Hernández y Andrés Guardado son los fichajes más importantes en cuestión de nombres para el futbol mexicano.

Sin embargo, enfatizó en que la mejor contratación en el ámbito futbolístico fue el fichaje de Juan Brunetta con el conjunto de Tigres.

"Los dos son los nombres más importantes en nombre. Yo creo que para mí en el futbol la mejor contratación la hizo Tigres con Brunetta, que tuvo un gran torneo. Los nombres más importantes con el regreso de Javier y Andrés. Dos tipos profesionales y que cumplieron una carrera extraordinaria en Europa y ojalá les vaya bien a los dos", señaló.

De igual manera, el 'Piojo' destacó que el árbitro fue el menos culpable del problema acontecido con el VAR, por lo que en este partido no tiene nada que ver.

"Ahí no tiene la culpa el árbitro, hoy fue algo desafortunado, los ingenieros no podían arreglarlo, hubo confusiones en las jugadas. Regresan los árbitros a retomar cuando no está la herramienta. Cuando te equivocas está la herramienta, pero hoy, no tuvieron nada que ver", concluyó.

