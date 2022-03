Querétaro vs Atlas: ¿Qué medidas se tomarán tras la violencia en la Corregidora?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las medidas de seguridad que se impondrán para todos los equipos de la Liga MX con la finalidad de evitar que se repitan incidentes de violencia como los que ocurrieron entre barras del Querétaro y Atlas.

Yon de Luisa reveló la Creación de la Dirección de Seguridad e Inteligencia compartida entre la Liga MX y la FMF, la cual se encargará de implementar un sistema de reconocimiento facial en las distintas plazas del futbol mexicano el cual deberá quedar instalado antes de que concluya el 2023.

“Estamos hablando de un protocolo que se debe de reforzar. En el protocolo actual no se tiene la capacidad de reconocer quienes están en los grupos de animación, para refrendarlo es saber quiénes son, con esta nueva norma, ya podemos no permitirles el acceso al estadio, el que entre, ya sabe cómo tiene que comportarse, de lo contrario, no podrá comprar boletos”, sentenció.

Las barras de animación no desaparecerán, pero los equipos tendrán la obligación de generar una identificación para cada uno de sus miembros en sus partidos como local que estará centralizada en la Liga MX y donde solo podrán estar registrados mayores de edad.

“Los grupos de animación deben de dejar el anonimato, queremos grupos de animación que apoyen a su club, no criminales disfrazados. A partir de la temporada 2022-23 todos los clubes deberán generar una identidad por cada uno de los grupos de animación”, dijo Mikel Arriola.

En caso de que participen en algún acto de violencia, las personas no podrán volver a ingresar a los estadios de por vida.

Los equipos de la Liga MX no podrán apoyar a sus grupos de animación con ningún tipo de patrocinio y en caso de que así ocurra el estadio del club será vetado.

No habrá barras visitantes en los estadios del futbol mexicano.

