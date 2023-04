Ramos Rizo habló sobre el 'pechazo' que tuvo con Jorge Campos en 1997

En el Verano 1997, Felipe Ramos Rizo fue el árbitro de la Ida de los Cuartos de Final entre Atlante y Necaxa; al término del partido, el silbante tuvo una discusión con Jorge Campos, entonces jugador de los Potros de Hierro; sin embargo, no pasó a mayores.

"Con Jorge Campos fue una cuestión de que cuando terminó el partido nos dijimos de cosas y de repente nos acercamos y nos pechamos, pero eso no pasó a mayores, ni él me agredió ni yo lo agredió, fue un contacto que tuvimos porque discutimos al final del juego, fue algo que pasó y ahí se quedó, no lo veo como algo que haya sido grave, tal es que ni siquiera reporte nada y no hubo ni un intento de intervención de la Comisión Disciplinaria ni de Arbitraje", dijo a RÉCORD.

Incluso, el exárbitro aseguró que debe hacerse un trabajo intenso y radical para que no ocurran hechos como el de Fernando Hernández.

Tenía su carácter el INMORTAL vs @ramosrizo pic.twitter.com/rUEMS3ylfS — Jorge Campos EL INMORTAL (@Innmortal_) April 29, 2020

"Hace falta una buena estructura, un proyecto sólido con gente capaz que pueda capacitar a los árbitros y mientras eso no suceda hoy el arbitraje está en cero, no tiene buen presidente, no tienen buenos instructores, los árbitros hacen lo que quieren, el nivel es muy bajo y se les fue de control y ahí están las consecuencias", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIGA MX: COMISIÓN DISCIPLINARÍA SUSPENDERÁ TRES PARTIDOS A ORTÍZ Y A LARCAMÓN