Ramos Rizo sobre Fernando Hernández: 'No supo manejar la presión'

El árbitro Fernando Hernández no debió agredir a Lucas Romero, jugador del León, así lo aseguró Felipe Ramos Rizo, silbante mundialista en Corea-Japón 2002, quien dijo que mientras no eleve su nivel, el 'Curro' no será un buen árbitro.

"El árbitro no tiene porque responder de esa manera, pero es no saber manejar la presión, no saber manejar cuando te protestan o se te enciman, hay un hecho que se debe sancionar y sino dejará muchas cosas abiertas.

"Es algo con lo que vive el árbitro frecuentemente, pero si el árbitro no está preparado para manejar ese tipo de cosas difícilmente va a a ser un gran árbitro porque tiene tiempo que viene mostrado su escasa calidad, recién fue sancionado en este torneo y si quieren hacer árbitros dándoles muchos partidos, así no se hacen los árbitros, se hacen con capacitación", dijo a RÉCORD.

Y aunque sabe que será complicado, Ramos Rizo, colaborador de RÉCORD, espera que se castigue a Hernández.

"Armando (Archundia) no tiene autoridad para hacer declaraciones de estos temas, está como adorno del arbitraje, él no puede tomar decisiones, y la comisión debería tomar una decisión de sancionar a Fernando, pero no lo va a hacer porque desgraciadamente la Comisión de Arbitraje no tiene fuerza.

"No estoy en contra de los árbitros, estoy en contra de la acción que pasó, de cómo han manejado el arbitraje y lo han hecho tocar fondo y estar en la peor crisis del arbitraje en México, lo que pasó deja muy mal parado al arbitraje mexicano a nivel mundial. Debe existir una sanción ejemplar para que no vuelva a suceder", expresó.

