Repechaje Clausura 2023: ¿Dónde y a qué hora ver cada uno de los juegos?

El repechaje del Torneo Clausura 2023 quedó definido con cuatro encuentros que van a definir a los equipos que completarán el cuadro para la fase de los cuartos de final.

Pachuca vs Santos, León vs San Luis, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Atlas son los duelos que van a definir quiénes son los últimos invitados a la siguiente fase.

Monterrey, América, Chivas y Toluca esperan rivales de estos juegos que se van a llevar a cabo durante el próximo fin de semana entre sabado y domingo.

¿DÓNDE VER LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE?

La acción del repechaje va a comenzar el sábado con dos juegos vibrantes que van a marcar gran parte del destino de los cuartos de final.

El juego entre Cruz Azul y Atlas lo verás por las pantallas de TUDN en punto de las 17:00 horas el próximo sábado.

El duelo entre Pachuca y Santos lo podrás ver por las pantallas de Fox Sports en punto de las 19:10 horas el próximo sábado.

El domingo se llevarán a cabo los siguientes dos juegos, en donde los locales llevan ventaja en la cancha y en las apuestas.

El juego entre León y San Luis lo verás por las pantallas de Fox Sports en punto de las 19:06 horas el próximo domingo.

El duelo entre Tigres y Puebla lo podrás ver por las pantallas de TUDN en punto de las 21:10 horas el próximo domingo.

Así quedó definido el repechaje del Torneo Clausura 2023 en donde comienza la liguilla del torneo actual en el futbol mexicano.

