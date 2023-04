Rodillazo de Fernándo Hernández le dio la vuelta al mundo en medios internacionales

No cabe duda que el episodio protagonizado por Fernando Hernández es un evento insólito, ya que no es noticia de todos los días que un árbitro dé un rodillazo a un jugador. Por ello, la prensa internacional no lo pasó desapercibido y habló del tema.

En Argentina, el diario El Clarín catalogó el suceso como un "escándalo", mientras que Olé lo calificó como una "perlita".

"Si bien la Liga MX no es muy popular en Argentina, los partidos dejan perlitas más que destacables. En el América vs. León, que terminó con los dos entrenadores argentinos expulsados, hubo otra polémica acción con un ex Vélez e Independiente involucrado. Aunque parezca irreal, el árbitro mexicano Fernando Hernández le tiró un rodillazo al volante argentino Lucas Romero", publicó Olé.

El programa español El Chiringuito, abrió su emisión de este domingo con el suceso, el cual describió como "curioso" e "insólito".

"Es curioso esto, un árbitro le da un rodillazo a un jugador del Club León de México", dijo Josep Pedrerol, conductor del programa. Mientras que en redes publicaron: "Insólito. Un árbitro da rodillazo a un jugador donde más duele".

Asimismo, El Tiempo de Colombia describió el momento como un "insólito hecho".

"Las acusaciones contra Hernández tiene que ver con un insólito hecho que protagonizó. Apareció en escena el volante argentino Lucas Romero, quien terminó siendo agredido por el árbitro. Hernández levantó la rodilla para golpearlo cuando este le reclamaba. Mostró la amarilla y de pasó sacó un golpe directo a la entrepierna", detalló.

Por otro lado, El Comercio de Ecuador también publicó al respecto y título una nota con la cabeza: "Árbitro Fernando Hernández le dio un rodillazo a futbolista del León en pleno partido".

