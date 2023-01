Rubén Omar Romano: Confesó que salió de Tecos por no querer alinear al Cheto Leaño

Rubén Omar Romano ha pasado por múltiples equipos en la Liga MX, pero en esta ocasión recordó su paso por Tecos de la UAG, en donde no salió de la institución por malos resultados, sino por desobedecer una peculiar orden, la de alinear a Juan Carlos ‘El Cheto’ Leaño.

El estratega contó como se vivió la anécdota en entrevista con el colaborador de RÉCORD, David Medrano, en donde recordó que en la noche previa a un partido ante Rayados, el padre del ‘Cheto’ y dueño del equipo, platicó con él para ‘recomendarle’ alinear a su hijo.

"Yo estaba cenando la noche antes del partido contra Rayados y me llegó la llamada desde Guadalajara. Si me lo han pedido antes en la semana lo pongo sin problemas, pero que me lo exijan 24 horas antes era traicionar mi trabajo de toda la semana. Entiendo que su papá (José Antonio Leaño) era el dueño del equipo, presionó y no acepté. Tras el partido me fui.

Ojo, yo no tengo problemas con el Cheto (Juan Carlos Leaño), un tipazo, pero salí de Tecos por él. Unas 24 horas antes de un partido, cuando faltaban dos fechas para acabar el torneo, me dijeron que tenía que ponerlo de titular a fuerza, no acepté y me tuve que ir del club"

Romano se fue con un sabor amargo de Tecos, pues considera que había formado un gran equipo y todo se fue a la basura por el caso del ‘Cheto’ Leaño.

"Aquel Tecos tenía a Reinaldo Navia, aparece el Bofo Bautista, varios jugadores interesantes. Ese equipo jugaba muy bien, lo salvamos del descenso y clasificamos en los dos torneos. Renovamos, pero en ese torneo empiezan las dificultades y lo que ya todos sabemos, mis problemas por un jugador", finalizó.

