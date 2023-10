Salón de la Fama 2023: Estos son los inducidos en la generación de este año

Una noche emotiva. Se llevó a cabo la décimo primera edición del Salón de la Fama del futbol mexicano en Pachuca. Como cada año se reconoce a figuras nacionales e internacionales con su investidura y en esta gala tocó turno de ídolos americanistas como Cuauhtémoc Blanco, quien agradeció y recordó a Ángel Coca González por haberlo apoyado en el inicio de su carrera.

"Les pido un aplauso para Ángel González cuando yo no tenía para los camiones y él me dijo 'vente a entrenar, hijo'; y si estoy aquí es por él", recordó conmovido hasta las lágrimas el ahora gobernador.

La gala tuvo a otro investido de lujo como Rafael Márquez, el exjugador agradeció a su mamá que estuvo en primera fila su coraje y apoyo destacando que en uno de los momentos más complicados en su paso por Atlas pensó en regresarse a su natal Michoacán, pero su mamá se lo impidió.

"Recuerdo que uno de esos días donde yo ya no podía la llamé y le dije que pasara por mí y ella me dijo que esto era lo que yo tanto quería así que me aguantara, que siguiera adelante y me colgó. De no haber sido por ella, yo no hubiera vivido todo lo que viví", relató el Káiser.

En el plano internacional Francesco Totti, el campeón del mundo con Italia en 2006 fue investido y el romano no tuvo más que palabras de agradecimiento al país.

"México siempre me trata muy bien, es para mí un honor que me hayan tomado en cuenta para ser parte de todo esto, gracias a todas las personas que votaron por mí, gracias a la Roma por los 25 años que me permitió jugar con ellos y gracias a Pachuca por la invitación", comentó el italiano.

Carles Puyol quien ha estado en carias ocasiones en nuestro país trabajando para una televisora y como embajador de UEFA fue práctica y directo: "Yo no me extenderé tanto, pero puedo decir que me siento como en casa aquí en México, creo que haber hecho dupla con Rafa Márquez ha ayudado a que la gente me tenga más cariño y respeto. Gracias por todo".

Otro de los personajes investidos que terminó hasta las lágrimas fue Ricardo Antonio La Volpe, qué gran parte de su carrera como jugador y entrenador la hizo en México y siempre estará eternamente agradecido.

"Agradezco a México porque me permitió jugar y después en la segunda profesión me dio oportunidad de dirigir al país, de que mis hijas se casen, de que tenga nietos, todo me lo dio México, muchas gracias a quienes nos votaron y todos los que me pusieron aquí", declaró el argentino.

Cabe mencionar que varios de los investidos no pudieron acudir a la gala presencial por temas laborales como: Carlo Ancelotti, Xavi Hernández, Kaká, Rivaldo y Samuel Eto'o.

LISTA DE INVESTIDOS GALA 2023

Jugadores investidos Cuauhtémoc Blanco Rafael Márquez Óscar Pérez Fernando Quirarte Ricardo La Volpe Emilio Azcárraga Milmo José Alves 'Zague' Isidoro Díaz 'Chololo' Andrea Rodebaugh Petrinha Carlo Ancelotti Carles Puyol Samuel Eto'o Xavi Hernández Francesco Totti Rivaldo Kaká Uwe Seeler

