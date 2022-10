Semifinales: América VS Toluca y Clásico Regio son las combinaciones probables

América y Monterrey amarraron su lugar en las Semifinales del Apertura 2022 tras vencer a Puebla y Cruz Azul respectivamente, sin embargo aún quedan dos cupos disponibles para la siguiente fase, los cuales saldrán del Santos vs. Toluca y Pachuca vs. Tigres.

Las Águilas golearon a La Franja por marcador global de 11-2, cerrando la Vuelta en el Estadio Azteca, mientras que Rayados selló su pase por 3-0 ante La Máquina.

Las llaves quedarán definidas este domingo 16 de octubre cuando se disputen los encuentros de Vuelta; Toluca ganó 4-3 en el Nemesio Díez ante Santos y Tigres venció por la mínima diferencia a los Tuzos en el Estadio Universitario.

Por lo tanto, hasta el momento, los partidos de las Semifinales serían América vs. Toluca y Monterrey vs. Tigres de lo contrario, las llaves podrían quedar América vs. Pachuca y Monterrey vs. Santos o bien una combinación entre ambos probables resultados.

En este sentido, existe una combinación en la que América y los Tigres de Miguel Herrera se encuentren en las Semifinales, para eso, además del pase de los Felinos, debe de clasificar Santos, quien se jugaría su boleto a la final contra Monterrey.

Por último, la combinación restante, es la de que avance Tigres y Toluca, los que ahora tienen ventaja en el marcador pero por ser los peores ubicados en la tabla general, América iría contra los Diablos y La pandilla contra los Felinos.