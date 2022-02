Valeria Andrade sobre su destitución como asistente: 'Siento como si hubiera matado a alguien'

Valeria Andrade, exárbitra asistente de la Comisión de Árbitros rompió el silencio después de haber sido destituida por participar en una campaña publicitaria para una casa de apuestas, cuestión que está prohibida por el reglamento de la FIFA para los silbantes, y reconoció que cometió un error.

"Me siento como si hubiera matado a alguien, cuando en realidad, un error lo puede cometer cualquier persona. En este momento, obvio, yo lo cometí de otra manera, pues no maté a nadie, no violé a nadie. Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande", declaró Andrade en entrevista para ESPN.

La abanderada aseguró que aceptó participar en la promoción de la casa de apuestas para ayudar a las mujeres deportistas, además de que no recibió ningún dinero por su anuncio.

"Dicen que lo hice por tener otro ingreso y no es cierto, La verdad lo hice por ayudar a alguien más. Esa persona que me invitó a hacer la promoción me dijo que era para ayudar a las mujeres deportistas a que pidieran tener patrocinios. Y dije: 'ah, pues vamos a apoyar'. Y la verdad yo no recibí ningún dinero por haber hecho esa promoción", comentó Andrade quien detalló que puede comprobar su inocencia con estados de cuenta.

