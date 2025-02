Víctor Manuel Vucetich ataca a la regla de menores: 'Perjudica al espectáculo'

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Mazatlán, señaló que la regla de menores en la Liga MX perjudica al espectáculo. De igual forma, enfatizó que darle oportunidad a los jugadores jóvenes es complicado, pues muchas veces terminan por mermar el funcionamiento de un equipo.

LA REGLA DE MENORES

Desde el Apertura 2024, cada equipo tiene que sumar mil minutos de juego con futbolistas menores a los 23 años de edad. Ante esto, Vucetich indicó en una entrevista para RÉCORD que la regla sirve en ciertos aspectos, sin embargo, perjudica al espectáculo. Asimismo, resaltó las complicaciones de darles continuidad, pues muchas veces terminan por jugar en Liga de Expansión por no rendir lo suficiente.

“Sirve en cierto aspecto, pero yo creo que perjudica al espectáculo. El futbol es un espectáculo y meter menores, son jugadores que no están todavía preparados en el 100% para poder ser partícipe de un espectáculo como jugadores que tengan a lo mejor un nivel más alto, entonces lógicamente que merma el rendimiento de un partido, de un equipo”.

“Darle continuidad a un jugador cuesta, porque normalmente ya pasó su época y ese jugador ya no vuelve a jugar dentro del futbol mexicano y va a jugar a la Expansión. El jugador que tiene nivel va a jugar y permanente va a seguir jugando. Por ejemplo, Marcel Ruiz debutó a los 17 años y se ha mantenido como titular, pero no por cuestión de los minutos”, comentó para RÉCORD.

En cuanto a los directores técnicos mexicanos, el estratega señaló que si existe malinchismo en la Liga MX, pues sus compatriotas no reciben las oportunidades esperadas. Ante esto, se refirió al tema de Efraín Juárez, quien recientemente ganó el doblete en Colombia con Atlético Nacional.

“Tocamos el tema de Efraín, tiene que salir del país para poder demostrar que tiene capacidad. Solamente así se dan cuenta que puede haber capacidad y se habla de que no hay, que no se capacitan. La Federación Mexicana debería tener una capacitación permanente para que se tenga ese crecimiento y se traiga gente que pueda aportar cosas distintas, pero se confunde porque dicen que no hay preparación. Si hay preparación, eso lo puedo saber”, agregó.

VÍCTOR MANUEL VUCETICH NO HA CONVIVIDO COMO RICARDO SALINAS PLIEGO

Sobre Ricardo Salinas Pliego, presidente de Mazatlán, Vucetich comentó que no ha tenido la oportunidad de conversar con él. Asimismo, dijo que eso no los aleja de estar centrados en los objetivos que tienen para este torneo.

“Yo no he tenido el gusto de platicar con él. Lo veo a distancia, siempre está disfrutando de la vida, paseando en el barco que lo hace muy bien y creo que se lo ha ganado por esa parte. Pero pues al final de cuentas la participación de nosotros tenemos que como profesionales, tenemos que estar respondiendo al 100% en nuestro punto de de trabajo, vamos donde tenemos que estar siempre ligados para dar los resultados”, dijo.

