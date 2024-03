Virginia Tovar desmiente historia de que Cuauhtémoc Blanco la mandó a 'lavar platos'

Por primera vez en 20 años una mujer será arbitro central de un partido de la primera división mexicana. La Federación Mexicana de Futbol designó a par aun partido de Jornada 11 del Clausura 2024, provocando recuerdos de la última silbante en la Liga MX.

Virginia Tovar fue la primera y última arbitra en dirigir un partido en la Liga MX. Tovar debutó en el juego entre Irapuato y América, donde de acuerdo con reportes, Cuauhtémoc Blanco la mandó a ‘lavar platos’.

Ahora en entrevista para Fox Sports, la exárbitra, recordó aquel encuentro asegurando que llegó a tener problemas con algunos jugadores, sin embargo, Cuauhtémoc Blanco no fue uno de ellos. Tovar incluso afirmó, que el entonces capitán de América se portó como un ‘caballero’.

“Tuve problemas con algunos jugadores, pero no muchos, casi la mayoría me respetó y me protegió; en Primera A ya tenía bien ganada la categoría, sí hubo buena aceptación, nomás que en Primera División como nomás tuve cuatro partidos a la mejor si me hubieran conocido otros 30 ya los jugadores como que me hubieran medio aceptado.

“Nada más uno o dos no aceptaron, Cuauhtémoc (Blanco) se portó como todo un caballero, lo que pasa es que al final se enoja porque se fue a encarar con uno de Irapuato y lo agarro del brazo y le digo ‘Cuauhtémoc yo te protejo’, me aventó el brazo y me dijo ‘no me toque’”, reveló sobre el altercado con Cuauhtémoc.

