Almada sobre la derrota: 'No son mejores, genera impotencia, es evidente lo que pasó'

La ida de Cuartos de Final entre Tigres y Pachuca se inclinó del lado de los felinos con una polémica arbitral que generó la molestia de Guillermo Almada, timonel de los Tuzos.

"No voy a contestar porque después nos multan a nosotros, lamentablemente. Genera mucha impotencia todo esto porque siempre digo lo mismo, si no ganan porque son mejores, no son mejores. No voy a opinar porque es muy evidente lo que sucedió", dijo tajante.

En esa misma línea, el uruguayo mostró su frustración por el resultado en la Sultana del Norte, pues consideró que debió llevarse algo más que la derrota.

"Impotencia por lo que sucedió en el partido. Cansan un poco estas situaciones, no por el juego, ni por el trámite, sino por el desenlace. La llave está abierta. Vamos a tratar de remontarlo y estoy seguro que los jugadores van a dejar hasta lo último que tienen", apuntó.

