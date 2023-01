Nico Ibáñez reconoce pláticas con Tigres: 'A quién no le gustaría jugar con uno de los grandes de México'

Pachuca enfrentará a Tigres esta semana y los reflectores están sobre Nico Ibáñez, pues el atacante de los Tuzos se encuentra entre rumores sobre una posible salida a los Felinos.

Al respecto, se mostró halagado de parte del interés del equipo de Diego Cocca y calificó a los universitarios como un “de los equipos más grandes de la Liga Mx”.

“Mi agente se está encargando él del tema, estoy tranquilo, vamos a ver cómo se da todo. A quién no le gustaría jugar en uno de los equipos grandes de México, sería algo lindo, pero está el agente viendo el tema, así que nada, estoy tranquilo”, señaló Ibáñez.

Nico Ibáñez no puede ocultar que está entusiasmado por la posibilidad de venir a Tigres… “A quien no le gustaría jugar en un equipo grande de México” pic.twitter.com/Yzvx9MXmSt — Jesús Barrón (@BarronSports) January 14, 2023

Además, se deshizo en elogios hacía André-Pierre Gignac y hacía los Libres y Lokos.

“(Gignac) Es el mejor jugador de la Liga y a quién no le gustaría jugar con él. Todavía estoy en Pachuca, así no puedo decir más. El Volcán es un estadio increíble, la afición una de las mejores... no puedo decir nada más que eso porque no está nada cerrado”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: DIEGO LAINEZ ES DEL INTERÉS DE LOS FELINOS, ASEGURÓ ANTONIO SANCHO