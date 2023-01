Piojo a Gignac tras festejar como viejito: 'No te preocupes, seguiré siendo admirador tuyo'

La polémica se encendió el fin de semana cuando en la goleada de Tigres, André-Pierre Gignac marcó gol y festejó como viejito, en alusión a las palabras de Miguel Herrera, quien comentó que el plantel de los Felinos se hacía viejo y necesitaba rejuvenecerse, situación que finalmente le costó el puesto al Piojo.

A pesar de eso, el exentrenador de los Felinos no le guarda rencor a Gignac y lejos de eso confesó que habló con el tras ver su festejo y aunque no dijo que le respondió el francés, si detalló que él le mostro su admiración al atacante.

“Le dije a él, si lo hiciste o no en alusión a lo que dije, yo abrí la puerta, no te preocupes, seguiré siendo admirador tuyo, de tu trabajo y de tu profesionalismo”, indicó el ‘Piojo’ en entrevista con ESPN.

Así mismo, Miguel expresó que no se molestó por el festejo de Gignac pues esta consciente que el abrió la puerta con su declaración para que le contestaran de esa forma.

“Sin ninguna duda cuando viene el festejo por supuesto que uno piensa (que fue dirigido), pero como lo dije ayer y lo he dicho todos los días, la puerta la abrí yo, la puerta de esa palabra, porque no fue una declaración, fue una palabra que usé y me parece que fue el contexto que no cuadró y no mostró la entrevista y lo que dije en total de la entrevista y la palabra que más se tomó en cuenta, pues es obvio que en el momento pues sí, por supuesto”, finalizó.

