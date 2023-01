Han pasado siete años del incidente en el que Miguel Herrera le dio una cachetada a Christian Martinoli y parece ser que para el Piojo ese tema ya quedó enterrado, pues ahora su nombre ha sonado para ser un candidato de la Selección Mexicana, cargo que dejó en 2015 precisamente por el altercado con Martinoli.

Es por eso por lo que el ‘Piojo’ aprovechó para aclarar que le tiene un gran respeto a TV Azteca, además de que ya superó el incidente con el cronista deportivo, pues se han topado en varias ocasiones y no ha pasado nada.

"Yo no estoy peleado con TV Azteca, es una televisora que me ha ayudado a crecer muchísimo, tuve mucho apoyo de ellos, discutí y tuve diferencias con una sola persona, me lo he cruzado en varios lados, en Mundiales, en el último Mundial estuvimos en el mismo hotel, me lo crucé varias veces y no pasó absolutamente nada, porque mi cabeza ya está pensando en lo que sigue y no lo que pasó hace muchos años, es algo que quedó en la historia.

Un mal sabor de boca que he tenido que sacar, pero en ningún momento he pensado en retomar esa situación... me los crucé en el pasillo, elevadores, en los estadios, estuvimos muy cerca y no pasa nada; mi diferencia fue con Christian Martinoli y no con TV Azteca" , señaló el Piojo para Fox Deportes.

Asi mismo, aprovechó para reiterar su agradecimiento a TV Azteca, pues con ellos nunca ha tenido problemas: “Hay que aclarar ese punto, la gente piensa y todos los medios también, que yo me peleé con una televisora y yo no me peleé con una televisora, a TV Azteca le tengo un respeto total, como a todos los medios, sean chiquitos o grandotes, siempre los he atendido de la mejor forma a todos. TV Azteca me pide entrevista y los seguí atendiendo de la misma forma... sucedió con una persona, no con la televisora" , finalizó.

