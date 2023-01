Pequeño aficionado de Pumas 'explotó' de alegría tras autógrafo de su ídolo

Muy pocas cosas en la vida son tan simples como la afición de un niño hacia cualquier deporte y cuando esa afición se nutre con detalles de sus estrellas el cariño hacia un club y sus colores crece de manera desmedida y se convierte en una relación inquebrantable.

Justo esto fue lo que ocurrió después del encuentro entre los Pumas de la UNAM y los Bravos de Ciudad Juárez donde, antes de retirarse del Olímpico Universitario, Sebastián Sosa se permitió firmar autógrafos y tomarse fotos con los aficionados auriazules, estallando la felicidad de varios aficionados que lo rodeaban.

Un caso especial fue el de un niño que iba acompañado, presumiblemente, por un amigo, mismo que le acercó el balón a Sosa para qué lo firmará, la reacción del niño no tiene precio, desde el "No mames, No mames… Me acaba de firmar mi balón Sebastián Sosa".

pic.twitter.com/xm6MbodFXp — Out of context ELIMINADOS DE LA COPA SKY (@outofcontextPum) January 10, 2023

A la emoción de las palabras siguió la expresión de felicidad e incredulidad del infante por lo que acababa de suceder, al mismo tiempo que compartía la felicidad con la mano que le había acercado el balón al nuevo arquero universitario.

Los Pumas vencieron el pasado domingo a los Bravos de Juárez en la Jornada 1 del Clausura 2023, los dirigidos por Rafael Puente Jr. viajarán a Torreón, Coahuila, para enfrentarse el próximo sábado a Santos Laguna en la fecha 2 del torneo regular.

