Santos vs Tigres: Gignac anota y festeja como ‘viejito’ ¿Mensaje al Piojo Herrera?

Este domingo se jugó el partido de la Jornada 1 del Clausura 2023 entre Santos y Tigres en el Estadio Corona donde los Felinos vencieron 0-3 a los laguneros.

Los goles fueron de Antonio Reyes al 9’, Gignac al 83’ y Luis Quiñones al 89’, para darle la primera victoria al cuadro regio en el Clausura 2023.

La situación que se robó la atención del público en específico, fue la celebración del francés, André-Pierre Gignac, quien anotó el segundo gol para los ´felinos´ y festejó como un ‘viejito’ tras mandar a guardar el balón bajo los tres palos.

En el pasado, el extécnico de Tigres, Miguel Herrera, declaró que el equipo tiene un plantel viejo.

“A mí o a otro, si no soy yo, le va a tocar el relevo generacional de este equipo que ganó todo en 10 años, pero se hace viejo para el futbol. La gente se molesta cuando sacas a un jugador y tratas de rejuvenecer al equipo”, declaró el Piojo. .

“Gignac no es eterno, hace todo, pero no es eterno. Sigue teniendo la actitud extraordinaria, va, lucha, zapatea, pero no es eterno. Ningún jugador es eterno”, sumó en ese entonces el técnico mexicano.

La celebración de Gignac se ha especulado que lo hizo en referencia a las declaraciones del que fue técnico de Tigres hace apenas unos meses, pero los malos resultados en el club provocaron su despido.

