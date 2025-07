Armando Martínez revela por qué Guillermo Almada dejó Pachuca antes del Mundial de Clubes

Tras cerrar su participación en el torneo Clausura 2025, el técnico uruguayo Guillermo Almada sorprendió al mundo del futbol al presentar su renuncia como entrenador de Pachuca, a tan solo semanas del debut del club mexicano en el Mundial de Clubes 2025.

Durante su etapa al frente de los Tuzos, Almada dejó huella al conseguir el título de Liga MX en el Apertura 2022, conquistar la Concachampions 2024 y lograr el subcampeonato en la Copa Intercontinental, torneo previamente llamado Mundial de Clubes.

G uillermo Almada, nuevo DT del Real Valladolid

Este martes, Almada fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico del Real Valladolid de España, confirmando así su salto al futbol europeo. Su renuncia al club mexicano ocurrió a fines de mayo, apenas tres semanas antes del debut de Pachuca en el certamen internacional.

En diálogo con el programa Quiero Fútbol (Radio Sport 890 de Montevideo), el entrenador explicó su decisión de forma enigmática: “Las razones morirán conmigo, pero fue un cúmulo de causas que me obligaron a tomar esa medida. Yo no veía que mis convicciones de preparación tuvieran un buen fin en el Mundial. Yo quería ir a ganar, no a participar. Lamentablemente no me equivoqué, porque me hubiera gustado que Pachuca pasara de serie y estuviera peleando la definición del torneo”.

La versión del club: Armando Martínez aclara la postura de Pachuca

Ante la ola de especulaciones, Armando Martínez, directivo de los Tuzos, salió al cruce para aclarar la postura del club respecto a la salida del entrenador, “Lo que sucedió acá fue decisión de él, única y exclusivamente de él. Él tenía una idea… y lo apoyo en el aspecto de que sentía que el equipo tenía que estar muy bien físicamente para poder competir en el Mundial de Clubes”.

Martínez añadió que los jugadores estaban dispuestos a realizar una concentración similar a la que vivieron antes de la Copa Intercontinental, “Los jugadores estaban abiertos a estar en una semi concentración, entrenando las veces que fueran necesarias. Nosotros como institución, que quede claro, siempre le dimos el apoyo al profe Almada. Pero al final, él tomó su decisión”.

